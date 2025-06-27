Опытный французский форвард Оливье Жиру покинет клуб MLS Лос-Анджелес и продолжит карьеру во Франции. По информации Footmercato, 38-летний нападающий договорился о контракте с Лиллем.

Жиру выступает за Лос-Анджелес с лета прошлого года. За это время он провел 37 матчей, забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.

В прошлом сезоне чемпионата Франции Лилль занял пятое место, получив путевку в Лигу Европы. Присоединение Жиру должно усилить атакующую линию клуба.