Главная футбольная лига США (МЛС) опубликовала обновленную информацию о зарплатах футболистов своих клубов. В сезоне 2025 года в лиге выступают четыре украинца, и теперь известно, сколько именно они зарабатывают.

Рейтинг зарплат среди украинцев в МЛС:

Евгений Чеберко (Коламбус Крю) – 54 833 доллара в месяц (примерно 2 267 344 грн) Артем Смоляков (ФК Лос-Анджелес) – 51 083 доллара в месяц (2 112 282 грн) Геннадий Синчук (Монреаль Импакт) – 50 500 долларов в месяц (2 088 175 грн) Александр Сваток (ФК Остин) – 42 083 доллара в месяц (1 740 132 грн)

Таким образом, самым высокооплачиваемым украинцем в лиге является защитник сборной Украины Евгений Чеберко, который выступает за Коламбус Крю. Его ежемесячный доход превышает 54 тысячи долларов. Данные опубликовала официальная профсоюз футболистов МЛС (MLSPA).