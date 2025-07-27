Павел Василенко

Жоау Фелиш перейдет в новый клуб. Португалец станет игроком Аль-Насра.

Год назад Фелиш перешел в Челси, который приобрел его у Атлетико Мадрид за 52 миллиона евро. Португалец не добился успеха на «Стэмфорд Бридж». В зимнее трансферное окно его отдали в аренду в Милан. Было очевидно, что синие не имеют на него планов.

В последние недели появились сообщения о том, что португальский нападающий может вернуться в лиссабонскую Бенфику после шестилетнего перерыва. В конце концов, он решил продолжить карьеру за пределами Европы.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Аль-Наср и Челси достигли соглашения о условиях трансфера 25-летнего игрока. Начальная сумма трансфера саудовцев составит 30 миллионов евро. Челси обеспечил себе бонусы и долю в прибыли от следующего трансфера игрока. В конечном итоге, они могут получить до 50 миллионов евро.

Сейчас завершаются последние формальности, связанные с трансфером. Стороны готовят документы, и игрок уже получил разрешение от Челси на вылет для прохождения медицинского обследования.

Фелиш воссоединится со своими соотечественниками в новом клубе. Криштиану Роналду – звезда Аль-Насра, а португалец Жорже Жезуш недавно стал тренером команды.