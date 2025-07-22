Павел Василенко

Челси освобождает состав, чтобы освободить место для новых игроков. Жоау Фелиша, как и другие игроки, не имеет будущего в успешной команде.

Карьера Фелиша сложилась не так, как он сам надеялся. В 2019 году Атлетико Мадрид приобрел его у Бенфики чуть меньше, чем за 130 миллионов евро. Сегодня его стоимость в разы ниже.

В последние сезоны португальский игрок выступал за Барселону, Милан и Челси. Лондонский клуб купил его в прошлом году за 52 миллиона евро. Однако быстро стало ясно, что этот переход не принесет синим никакой выгоды. В результате настало время для быстрого расставания.

По данным The Athletic, решение о будущем Фелиша в Лондоне уже принято. Ожидается, что 25-летний игрок покинет клуб этим летом.

До недавнего времени казалось, что новым работодателем португальского футболиста станет Бенфика, команда, которая вывела его на передовые позиции. Однако в последние дни разговоры о возвращении утихли.

Есть много признаков того, что этот громкий трансфер может состояться. Это с огромными требованиями Челси. Победитель нынешнего Клубного чемпионата мира требует за Фелиша колоссальную сумму в 50 миллионов евро.

Время, проведенное португальцем на «Стэмфорд Бридж», пока не ознаменовалось разочарованием. Он провел 40 матчей, забил 11 голов и отдал две голевые передачи.