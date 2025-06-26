Украинский защитник лондонского Арсенала Александр Зинченко, по информации авторитетного итальянского инсайдера Николо Скиры, может сменить клуб этим летом.

«Александр Зинченко больше не входит в планы Микеля Артеты. Левый защитник готов покинуть «Арсенал» в летнее трансферное окно», – написал Скира в Twitter.

В сезоне 2024/25, который завершился, Зинченко принял участие в 23 матчах за канониров во всех турнирах, проведя на поле 789 минут, забив один гол и совершив одну результативную передачу. Всего за три года в составе Арсенала украинец вышел на поле 91 раз, отметившись тремя голами и пятью ассистами.

Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до 30 июня 2026 года. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость одного из лидеров сборной Украины составляет 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Атлетико конкурирует с Миланом за трансфер Зинченко.