Зинченко отреагировал на поражение сборной Украины в матче против Канады: «Нам откровенно надрали зад».

На товарищеском турнире состоялся матч между национальными сборными Канады и Украины. Встреча прошла на арене Бимо Филд в Торонто и завершилась победой канадской команды со счетом 4:2.

После финального свистка полузащитник украинской сборной Александр Зинченко поделился своими мыслями по поводу поражения команды.

«Это была очень важная для нас игра по всем аспектам. Конечно, мы с тренерским штабом проведем анализ наших ошибок, однако для меня хорошо, что это произошло на товарищеском турнире, а не во время квалификации на чемпионат мира.

Мы сделали много ошибок, не только технических. Мы не можем играть без желания, нам откровенно надрали зад. Извините за такое выражение, но именно так и было все 90 минут на поле. Нам не было чем ответить достойно – результат на табло», – сказал Зинченко для Футбол TIME.