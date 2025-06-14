Зинченко все ближе к переходу в Милан
Итальянский гранд заинтересован в подписании украинца
около 2 часов назад
Итальянский Милан продолжает активно продвигаться в переговорах по трансферу украинского защитника лондонского Арсенала Александра Зинченко. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.
Как отмечает источник, руководство россонери намерено использовать текущую контрактную ситуацию 28-летнего футболиста, чтобы договориться о его переходе на выгодных условиях. В клубе рассчитывают оформить трансфер за сумму менее 15 миллионов евро.
В сезоне 2024/25, который завершился, Зинченко провел за Арсенал 23 матча во всех турнирах, наиграв 789 минут, отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей.
С момента перехода из Манчестер Сити летом 2022 года украинец успел провести 91 матч за лондонскую команду, отметившись тремя голами и пятью ассистами.
Контракт игрока с Арсеналом действует до конца июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 20 миллионов евро.