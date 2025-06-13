Павел Василенко

Защитник Арсенала Александр Зинченко заинтересован в переходе в Милан, поскольку считает, что его время в лондонском клубе подошло к концу.

Милан ищет замену Тео Эрнандесу, у которого остался всего год по контракту с итальянским клубом.

Французский игрок отклонил предложение Аль-Хиляля и сейчас ведет переговоры с Атлетико Мадрид. Испанцы пока не достигли соглашения с защитником, и даже Милан отклонил их предложение в размере 18 млн евро плюс 2–3 млн евро в качестве дополнительных выплат.

Милан уже определил Зинченко из Арсенала как идеальную замену Тео, но гранд Серии А должен продать француза, прежде чем отправить официальное предложение «канонирам» и их украинскому защитнику.

Маловероятно, что Милан и Тео продолжат сотрудничество в сезоне 2025/26, особенно с учетом того, что обе стороны далеки от достижения соглашения по новому контракту на период после 2026 года.