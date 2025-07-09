Во время тренировки Динамо в Австрии опорный полузащитник Владимир Бражко применил удушающий прием против центрального защитника Тараса Михавка. Футболисты участвовали в упражнениях с теннисболом, и победу в противостоянии одержал именно Бражко.

23-летний Владимир Бражко является воспитанником Динамо, сезон 2022/23 провел в аренде в Заре. В прошлом сезоне сыграл 37 матчей, забил 5 голов и сделал 4 ассиста. Контракт с Динамо действителен до 2029 года. Transfermarkt оценивает его в 12 миллионов евро.

20-летний Тарас Михавко является воспитанником Скалы (Стрый) и ФК Львов. Игрок Динамо с 2023 года, в сезоне 2024/25 провел 39 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста. Контракт действует до 2028 года, Transfermarkt оценивает его в 5 миллионов евро.

Сейчас Динамо готовится к новому сезону в Австрии, а УПЛ опубликовала время и даты стартового тура чемпионата Украины.