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Знаменитый американский баскетболист: «Мы надерем задницу Нидерландам на ЧМ-2022»
Сборной США предстоит непростой оппонент
01 декабря 22:20
Чарльз Баркли / Фото: Twitter
Известный в прошлом баскетболист Чарльз Баркли считает, что сборная США пройдет Нидерланды в 1/8 финала ЧМ-2022. Его цитирует Goal.
«Мы пройдем Нидерланды. Мы надерем им задницу. Я гарантирую, что у Нидерландов будут проблемы.
Я хочу Испанию, я хочу Бразилию, я хочу Германию, я хочу Францию. О, у них есть тот парень, Килиан Мбаппе, с ним не шутки.
Но мы собираемся победить Нидерланды».
Матч США – Нидерланды состоится послезавтра, 3-го декабря. Другие пары 1/8 финала ЧМ-2022.
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