Вингер Трабзонспора и сборной Украины Александр Зубков получил повреждение колена на одной из тренировок, сообщает журналист Юнус Эмре.

Ожидается, что завтра Александр постепенно будет присоединяться к общей группе. Вместе с Зубковым к команде присоединится и нигерийский нападающий Пол Онуачу.

Оба игрока должны быть готовы к первому матчу нового сезона Суперлиги против Коджаэлиспора (11 августа).

Зубков присоединился к турецкому клубу зимой 2025 года, перейдя из донецкого Шахтера и подписав контракт до лета 2029-го. С тех пор он провел 20 матчей за Трабзонспор, записав на свой счет 8 забитых мячей и 4 результативные передачи.

Тренер Трабзонспора нашел общий язык с украинцами.