Тренер Трабзонспора нашел общий язык с украинцами. Фото
С помощью тимбилдинга
около 1 часа назад
Фото - Taka Gazetesi
Главный тренер Трабзонспора Фатих Текке установил очень хорошую связь с украинскими футболистами в команде.
Местное издание Taka Gazetesi опубликовало совместное фото Текке, которое он сделал с Александром Зубковым, Даниилом Сиканом и Арсением Батаговым на командном ужине в неформальной обстановке.
Молодой тренер с помощью тимбилдинга отправил чёткое сообщение окружению о отсутствии взаимопонимания с Сиканом, который не получал много игрового времени.
Бывший форвард Шахтёра рассказал, что его впечатлило в чемпионате Турции.
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