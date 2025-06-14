Бразильский вратарь Алисон Беккер перешел в Ливерпуль из Ромы летом 2018 года за 62,5 миллиона евро и с тех пор стал ключевым игроком команды Юргена Клоппа.

Контракт 32-летнего вратаря рассчитан до 2027 года, однако с учетом подписания Ливерпулем нового вратаря - Гиорги Мамардашвили из Валенсии - у Алисона появились сомнения в своем будущем на Энфилде.

Воспользоваться неопределенной ситуацией этим летом попытался турецкий Галатасарай, сделав конкретное предложение по трансферу опытного бразильца. Однако до переговоров дело не дошло, а сам Алисон отверг возможность перехода и ждет, когда Ливерпуль предложит ему продление контракта.

В прошлом сезоне Беккер провел 35 матчей, пропустив 33 мяча и оформив 13 игр на ноль.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль согласовал трансфер Вирца.