Защитник сборной Англии Трент Александер-Арнольд, который недавно присоединился к мадридскому Реалу, поделился впечатлениями после дебютного матча за испанский клуб.

Встреча с Аль-Хилялем в рамках клубного чемпионата мира завершилась вничью – 1:1.

«Это было невероятно. Играть за Реал Мадрид» – это мечта для каждого. Жаль, что мы не смогли выиграть, ведь часть менталитета «Реала» – это побеждать в каждом матче. Но в игре было немало позитива.

Во втором тайме мы больше контролировали мяч — именно этого не хватало в первой половине. Нужно владеть мячом как можно больше, чтобы заставлять соперника бегать. После перерыва мы лучше это реализовывали, заставили их больше обороняться и чаще оказывались у их штрафной. Есть вещи, которые нужно улучшить, и я уверен, что мы добавим перед следующей игрой», — сказал англичанин.