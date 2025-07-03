Сергей Стаднюк

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка предварительного и основного раундов футзальной Лиги чемпионов. Впервые Украина получила право делегировать к турниру две команды – чемпиона Экстра-лиги ХИТ и вице-чемпиона Аврору, оба клуба представят столицу.

Оба киевских клуба начнут свои выступления с основного раунда, пути «B», где лишь победители своих квартетов выйдут в 1/8 финала. По результатам жеребьевки обе украинские команды попали в одну группу 8. Таким образом, одна из них точно не пройдет дальше. Но это увеличивает шансы увидеть соотечественников в плей-офф.

Их потенциальными соперниками станут победители групп A и C предварительного раунда. С «A» соперниками украинцев могут стать Ереван (Армения), Форца (Северная Македония), Мурата (Сан-Марино) или Энкамп (Андорра), а среди «C» — одна из команд: Завас (Словения), АИК (Швеция), Таллинн (Эстония) или Ваньюлю (Турция).

Матчи Основного раунда пройдут в период с 26 октября по 2 ноября в формате одного круга. Хозяин группы будет определен позже.