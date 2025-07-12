Ковтун пройдет годичный карантин перед дебютом за Хорватию
Илья сможет выступать за новую сборную с июля 2026 года
около 1 часа назад
Бывший украинский гимнаст Илья Ковтун, который недавно сменил спортивное гражданство на хорватское, должен пройти годичный карантин, прежде чем сможет выступать за новую национальную команду.
Как сообщает Суспильне Спорт, срок карантина продлится до 10 июля 2026 года. Это означает, что Ковтун сможет выступить за Хорватию уже на чемпионате Европы в августе и чемпионате мира в октябре 2026 года.
Официально. Ковтун сменил гражданство — гимнаст теперь будет представлять Хорватию.