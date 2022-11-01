Радивилов: «Моя подготовка прошла достаточно хорошо»

Украинец после чемпионата мира вернется в Киев

Игорь Радивилов / Фото - Twitter

Призер Олимпийских игр украинец Игорь Радивилов в комментарии порталу gymnovosti.com высказался о старте чемпионата мира и подготовке к нему.

«На чемпионате мира на каждом снаряде по одной команде и поэтому все прошло быстро, но после колец пришлось моментально восстанавливаться. Мне тяжело дается такое быстрое восстановление и поэтому в опорном прыжке я почувствовал небольшой дискомфорт. Но я очень рад, что сегодня мне удалось преодолеть свое физическое и психологическое состояние. Теперь я надеюсь и верю, что моего результата будет достаточно для выхода в финал. После чемпионата Европы я вернулся в Украину и тренировался в центре олимпийской подготовки под Киевом. Была отличная атмосфера и созданы самые лучшие условия, поэтому ни дискомфорта, ни страха мы не испытывали. Я думаю, что моя подготовка прошла достаточно хорошо, и надеюсь, что этот турнир продолжится для меня. После чемпионата мира возвращаюсь в Киев, а после этого у меня будет несколько соревнований в Бундеслиге».

Напомним, украинские гимнастки впервые за 4 года не смогли выйти ни в один финал на чемпионате мира.