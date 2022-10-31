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Украинские гимнастки впервые за 4 года не смогли выйти ни в один финал на чемпионате мира

Наши спортсменки остаются без лицензий на Олимпиаду-2024
Спортивная гимнастика
31 октября 11:37
Украинские гимнастки впервые за 4 года не смогли выйти ни в один финал на чемпионате мира
Валерия Осипова / Фото - Facebook
Завершилась женская квалификация на лицензионном чемпионате мира-2022 по спортивной гимнастике в Ливерпуле (Великобритания).

Нашим спортсменкам не удалось выйти ни в один из финалов соревновательной программы. 

Маргарита Козловская, Диана Савельева, Елизавета Губарева, Валерия Осипова и Юлия Касьяненко остались без медалей турнира.

В личном многоборье лучший результат показала Касьяненко, занявшая 62-е место с 47.866 баллами по сумме четырех упражнений. Второй среди украинок стала Осипова (72-е место, 47.398), а третьей – Козловская (91-е место, 45.199).

Лучшим результатом для Украины на брусьях стало 57-е место Губаревой (12.766 балла).

На бревне и в вольных упражнениях лучшей среди украинок стала Касьяненко, занявшая 60-е (11.833) и 70-е (12.333) места соответственно.

В командных соревнованиях Украина заняла последнее, 23-е место, заработав в сумме 142.729 балла. Таким образом, наши девушки не смогли выйти финал соревнований.

Отметим, что женская сборная Украины впервые за четыре года не квалифицировалась ни в один финал на ЧМ.

Напомним, олимпийская чемпионка Токио-2020 и чемпионка мира-2021 в опорном прыжке бразильянка Ребека Андраде неожиданно осталась без финала в этом виде на планетарном форуме-2022.
Владимир Кириченко
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Теги

сборная Украины (спортивная гимнастика)

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