Украинские гимнастки впервые за 4 года не смогли выйти ни в один финал на чемпионате мира

Наши спортсменки остаются без лицензий на Олимпиаду-2024

Валерия Осипова / Фото - Facebook Завершилась женская квалификация на лицензионном чемпионате мира-2022 по спортивной гимнастике в Ливерпуле (Великобритания).



Нашим спортсменкам не удалось выйти ни в один из финалов соревновательной программы.



Маргарита Козловская, Диана Савельева, Елизавета Губарева, Валерия Осипова и Юлия Касьяненко остались без медалей турнира.



В личном многоборье лучший результат показала Касьяненко, занявшая 62-е место с 47.866 баллами по сумме четырех упражнений. Второй среди украинок стала Осипова (72-е место, 47.398), а третьей – Козловская (91-е место, 45.199).



Лучшим результатом для Украины на брусьях стало 57-е место Губаревой (12.766 балла).



На бревне и в вольных упражнениях лучшей среди украинок стала Касьяненко, занявшая 60-е (11.833) и 70-е (12.333) места соответственно.



В командных соревнованиях Украина заняла последнее, 23-е место, заработав в сумме 142.729 балла. Таким образом, наши девушки не смогли выйти финал соревнований.



Отметим, что женская сборная Украины впервые за четыре года не квалифицировалась ни в один финал на ЧМ.



Напомним, олимпийская чемпионка Токио-2020 и чемпионка мира-2021 в опорном прыжке бразильянка Ребека Андраде в этом виде на планетарном форуме-2022.

Завершилась женская квалификация на лицензионном чемпионате мира-2022 по спортивной гимнастике в Ливерпуле (Великобритания).Нашим спортсменкам не удалось выйти ни в один из финалов соревновательной программы.остались без медалей турнира.В личном многоборье лучший результат показала Касьяненко, занявшая 62-е место с 47.866 баллами по сумме четырех упражнений. Второй среди украинок стала Осипова (72-е место, 47.398), а третьей – Козловская (91-е место, 45.199).Лучшим результатом для Украины на брусьях стало 57-е место Губаревой (12.766 балла).На бревне и в вольных упражнениях лучшей среди украинок стала Касьяненко, занявшая 60-е (11.833) и 70-е (12.333) места соответственно.В командных соревнованиях Украина заняла последнее, 23-е место, заработав в сумме 142.729 балла. Таким образом, наши девушки не смогли выйти финал соревнований.Отметим, что женская сборная Украины впервые за четыре года не квалифицировалась ни в один финал на ЧМ.Напомним, олимпийская чемпионка Токио-2020 и чемпионка мира-2021 в опорном прыжке бразильянка неожиданно осталась без финала в этом виде на планетарном форуме-2022.

Владимир Кириченко