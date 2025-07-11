Олег Гончар

9–10 июля в Лозанне прошло заседание исполнительного комитета Международной федерации гимнастики (FIG), где пересмотрели правила предоставления нейтрального статуса российским спортсменам.

Обновленные правила позволяют россиянам выступать под эгидой FIG не только в личных, но и в групповых и командных дисциплинах.

Спортсмены, которым ранее отказали в нейтральном статусе, смогут повторно подать заявки.

Президент Федерации гимнастики России Олег Белозёров заявил, что все их аргументы учли, но они хотят восстановления полноценного участия в международных соревнованиях.

Напомним, ранее Международная федерация фехтования допустила 40 спортсменов из России и Беларуси на чемпионат мира.