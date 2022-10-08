Лочман: «Сборная Фарерских островов – это не подарок»

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Главный тренер сборной Украины Вячеслав Лочман рассказал о подготовке команды к стартовой игре квалификации чемпионата Европы-2024 со сборной Фарерских островов:



Собрание пройдет в Гросвальштадте. Тренировка, питание, проживание, видеопросмотр – все в одном комплексе. У команды будут идеальные условия. Я благодарю гандбольный клуб «Гроссвальштадт» за поддержку, за то, что мы имеем возможность тренироваться здесь.

Был вызван лучший состав. Восстановился после травмы Юрий Кубатко. Все игроки, в частности, из расширенного списка готовы отдать все на площадке ради своей страны. Все сборники играют в европейских чемпионатах, у всех есть опыт хороших, напряженных матчей против сильных соперников. Со всеми игроками держим связь. На собрании будет 16 игроков. Ребята, которые находятся в резерве, в случае необходимости могут в течение одного дня прибыть в расположение сборной. После матча против Фарер мы остаемся в Гросвальштадте, а 15 октября полетим в Бухарест на игру против Румынии.

Сборная Фарерских островов – это не подарок. Мы все это отлично знаем. Они несколько изменили свой рисунок игры в нападении по сравнению с нашими последними матчами против них. Они добавили несколько новых комбинаций, очень много играют 7 на 6.

На этой игре нам понадобится поддержка наших болельщиков, которые сейчас оказались в Германии. Могу пообещать всем украинцам, что мы сделаем все, чтобы обрадовать их в этом матче. Я говорил с ребятами и знаю, что вся команда имеет сейчас именно такую ​​настройку.