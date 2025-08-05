Олег Гончар

Нью-Йорк Айлендерс заключил трёхлетний контракт новичка с 17-летним канадским защитником Мэттью Шефером, выбранным под первым номером на драфте НХЛ-2025, сообщает официальный сайт клуба.

Шефер стал пятым игроком в истории Айлендерс, выбранным первым на драфте, и первым с 2009 года, когда клуб выбрал Джона Тавареса. Соглашение предусматривает базовую зарплату $975 тыс. в год с возможностью заработать до $3,5 млн за сезон за счёт бонусов. Игрок будет выступать под номером 48.

Предыдущий сезон для Шефера был сложным, так как из-за мононуклеоза он пропустил начало выступлений за Эри Оттерс в Хоккейной лиге Онтарио (OHL), а на молодёжном чемпионате мира-2025 получил перелом ключицы, сыграв лишь два матча за сборную Канады. В 17 играх за Оттерс он набрал 22 очка (7+15).

Несмотря на травмы, Шефер считался безусловным фаворитом драфта благодаря своим атакующим навыкам, катанию и видению площадки. Айлендерс, которые выиграли драфт-лотерею с шансами 3,5%, отдали защитника Ноа Добсона в обмен с Монреалем, чтобы обеспечить первый выбор.

Напомним, игроки НХЛ официально выступят на Олимпиаде-2026 – IIHF, NHL и NHLPA заключили историческое соглашение.