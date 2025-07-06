Александр Сукманский

Международная федерация хоккея (IIHF) заключила историческое соглашение с Национальной хоккейной лигой (NHL) и Ассоциацией игроков НХЛ (NHLPA) об участии игроков лиги в Зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортине. Таким образом, лучшие хоккеисты мира вернутся на олимпийскую арену впервые с 2014 года.

Основные детали соглашения

Соглашение было достигнуто во время встречи в штаб-квартире IIHF в Цюрихе с участием представителей МОК. Оно подтверждает участие игроков НХЛ не только в Олимпийских играх 2026 года, но и открывает возможность их участия в Зимних Играх-2030, которые пройдут во Французских Альпах.

Комментарии сторон

Люк Тардиф, президент IIHF:

«Это великий день для международного хоккея. Мы тесно сотрудничали с НХЛ, NHLPA и МОК, чтобы воплотить это в жизнь. Возвращение лучших игроков на Олимпиаду — это огромный шаг вперёд для нашего вида спорта».

Гэри Беттмэн, комиссар НХЛ:

«Участие игроков НХЛ на Олимпийских играх позволит продемонстрировать их мастерство на мировой арене. Мы гордимся этим сотрудничеством».

Марти Уолш, исполнительный директор NHLPA:

«Олимпиада — это возможность для исключительных моментов. Мы благодарны нашим партнёрам за это соглашение, которое значит многое для игроков и фанатов».

Кирсти Ковентри, президент МОК:

«Мы приветствуем эту договорённость. Благодаря ей в соревнованиях примут участие лучшие хоккеисты планеты».

Подготовка к Олимпиаде

IIHF уже опубликовала расширенное описание с деталями о турнире в Милане и Кортине 2026 года. Все 12 национальных федераций уже назвали по шесть хоккеистов в предварительные составы на мужской турнир. Эта договорённость не только укрепляет позиции IIHF, NHL и NHLPA в развитии мирового хоккея, но и гарантирует одни из самых зрелищных соревнований в истории Олимпийских игр.