Флорида выиграла Кубок Стэнли второй сезон подряд, снова обыграв Эдмонтон.
«Пантерс» в шестом матче закрыли финальную серию
около 4 часов назад
Флорида – Эдмонтон / Фото - NHL
Флорида обыграла Эдмонтон в финальной серии плей-офф (4-2, 5:1 в шестом матче) и завоевала Кубок Стэнли сезона 2024/25.
Пантеры стали чемпионами второй сезон подряд, снова одолев Ойлерс в финале.
В прошлом году Флорида впервые стала обладателем Кубка Стэнли, победив «нефтяников» в решающей серии (4-3).
Отметим, что Пантеры выступают в НХЛ с 1993 года.
Кубок Стэнли. Финал
Флорида – Эдмонтон 5:1 (2:0, 1:0, 2:1), счет в серии 4:2