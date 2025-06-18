Владимир Кириченко

Международная федерация хоккея (IIHF) опубликовала постер, посвященный победе Флориды в Кубке Стэнли сезона-2024/25.

На нем было размещено фото игроков Пантерс в форме сборных. При этом на постер не попали россияне Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов.

Напомним, что сборные России разного возраста отстранены от участия в международных турнирах под эгидой IIHF с 2022 года.

Флорида обыграла Эдмонтон в шестом матче со счетом 5:1, выиграв финальную серию – 4-2.

Напомним, Олимпиада-2026 пройдет без участия сборной России.