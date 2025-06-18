Александр Сукманский

Флорида Пантерз во второй раз подряд выиграла Кубок Стэнли, победив Эдмонтон Ойлерз в шестом матче финальной серии со счётом 5:1.

На пути к финалу Кубка они обыграли Тампу-Бей Лайтнинг (серия – 4:1), Торонто Мейпл Лифс (4:3) и Каролину Харрикейнз (4:1), после чего во второй раз подряд победили Ойлерз в финале.

14 игроков, которые участвовали в нынешнем плей-офф Кубка Стэнли, были частью состава, завоевавшего трофей и в 2024 году. Форвард Брэд Маршан, которого обменяли перед дедлайном 7 марта, ранее выигрывал Кубок с Бостоном в 2011 году. Нападающий Нико Штурм, который не был в составе Пантерз в прошлом сезоне, завоевал Кубок с Колорадо в 2022 году.

Из 23 хоккеистов, сыгравших минимум один матч в плей-офф, 11 были подписаны как свободные агенты, 7 пришли через обмены, 4 были выбраны на драфте НХЛ Флоридой, ещё один был заявлен через отказ соперника. 19 из 22 полевых игроков забросили как минимум одну шайбу, 21 – набрал хотя бы одно очко.

Как был собран состав чемпиона Кубка Стэнли

Форварды

Александр Барков – выбран под №2 драфта НХЛ 2013. 71 очко (20+51) в 67 матчах регулярного сезона, 22 очка (6+16) в 23 играх плей-офф.

Сэм Беннетт – обменян из Калгари 12 апреля 2021. 51 очко (25+26) в 76 матчах, 22 очка (15+7) в 23 играх плей-офф. MVP плей-офф – Конн Смайт Трофи.

Йеспер Боквист – свободный агент (1 июля 2024). 23 очка (12+11) в 78 играх, 5 очков (2+3) в 13 играх плей-офф.

Джона Гаджович – свободный агент (16 октября 2023). 4 гола в регулярном сезоне, 3 очка (2+1) в 16 играх плей-офф.

Эй Джей Грир – свободный агент (1 июля 2024). 17 очков (6+11), 3 очка (2+1) в 16 играх плей-офф.

Антон Лунделл – драфт №12 в 2020. 45 очков в регулярном сезоне, 18 (6+12) в плей-офф.

Эету Луостаринен – обмен из Каролины (2020). 24 очка в регулярном сезоне, 19 (5+14) в плей-офф.

Брэд Маршан – обмен из Бостона (7 марта 2025). 4 очка в регулярном сезоне, 20 (10+10) в плей-офф.

Томаш Носек – свободный агент (1 июля 2024). 9 очков в регулярном сезоне, 3 ассиста в плей-офф.

Сэм Райнхарт – обмен из Баффало (2021). 81 очко (39+42), 23 очка (11+12) в плей-офф.

Эван Родригес – свободный агент (2 июля 2023). 32 очка, 13 (2+11) в плей-офф.

МаккиСамоськевич – драфт №24 в 2021. 31 очко в регулярке, 1 ассист в 4 играх плей-офф.

Нико Штурм – обмен из Сан-Хосе (6 марта 2025). 1 ассист в регулярке, 0 очков в 8 играх плей-офф.

Мэттью Ткачук – обмен из Калгари (22 июля 2022). 57 очков (22+35), 23 (8+15) в плей-офф.

Картер Верхаге – свободный агент (9 октября 2020). 53 очка, 23 (7+16) в плей-офф.

Защитники

Увис Балинскис – свободный агент (18 апреля 2023). 18 очков, 1 гол в плей-офф.

Аарон Экблад – драфт №1 в 2014. 33 очка (3+30), 13 (4+9) в плей-офф.

Густав Форслинг – заявлен с отказов Каролины (2021). 31 очко (11+20), 5 (1+4) в плей-офф.

Сет Джонс – обмен из Чикаго (1 марта 2025). 9 очков в регулярке, 9 (4+5) в плей-офф.

Дмитрий Куликов – свободный агент (1 июля 2023). 13 очков (4+9), 5 (2+3) в плей-офф.

Нико Миккола – свободный агент (1 июля 2023). 22 очка (6+16), 6 (3+3) в плей-офф.

Нейт Шмидт – свободный агент (3 июля 2024). 19 очков, 12 (3+9) в плей-офф.

Вратари

Сергей Бобровский – свободный агент (1 июля 2019). Регулярка: 33-19-2, КН – 2.44, %О – .906, 5 шат-аутов. Плей-офф: 16-7, КН – 2.20, %ВК – 91.4, 3 шат-аута.

Витек Ванечек – обмен из Сан-Хосе (5 марта 2025). 7 матчей в регулярке (2-4-1), не играл в плей-офф.

Тренерский штаб

Пол Морис , главный тренер – с 22 июня 2022. Второй в истории НХЛ по количеству матчей (1931), третий по победам (916).

Майлс Фи , ассистент – с 10 августа 2022, бывший видеотренер Баффало.

Джейми Комптон , ассистент – также с 10 августа 2022, ранее работал с Морисом в Виннипеге.

Сильвен Лефевр , ассистент – бывший тренер Сан-Диего (AHL).

Туомо Рууту , ассистент – с июня 2021, ранее работал в системе Рейнджерс.

Робб Таллас, тренер вратарей – с 2009 года. Работал с Роберто Луонго, Томашем Вокоуном и Жозе Теодором.

Генеральный менеджер