Александр Сукманский

Украинский клуб Киев Кэпиталз в ближайшее время всё же может присоединиться к участникам Optibet Хоккейной лиги (OHL), которая также является официальным Балтийским чемпионатом. Об этом в интервью агентству LETA подробнее рассказал генеральный секретарь Латвийской хоккейной федерации Робертс Плявейс.

По его словам, Киев Кэпиталз уже заявили о своем желании играть в турнире, и сейчас идет финальная стадия переговоров. Команда планирует базироваться в Риге и проводить домашние матчи на площадке ледовой арены поселка Пиньки.

«Окончательный ответ от украинской команды ожидаем в ближайшие дни. Их план — оставаться в Риге и играть в Пиньках». Робертс Плявейс Генеральный секретарь Латвийской хоккейной федерации

В настоящее время клуб имеет менеджера из Латвии, активно ведет переговоры по комплектации состава, а представители команды периодически приезжают в Латвию. Вместе с тем, еще нужно решить несколько юридических вопросов.

«Также необходима разрешение от Федерации хоккея Украины. Но команда уже подтвердила готовность участвовать в Балтийском чемпионате, и ЛХФ дала свое согласие. Мы ждем от них финального шага». Робертс Плявейс генеральный секретарь Латвийской хоккейной федерации

Решение об участии Киев Кэпиталз в сезоне 2025/26 нужно принять в течение ближайших двух недель, так как уже началась подготовка к формированию календаря. Начало нового сезона запланировано на первую или вторую неделю сентября.

В настоящее время участие в следующем сезоне уже подтвердили восемь команд: латвийские МОГО, Земгале, Призма и Рижская хоккейная школа, а также литовские Панки и Энергия, эстонский клуб Пантера и латвийская Лиепая, которая возвращается в OHL после трехлетнего перерыва.

В случае вхождения Киев Кэпиталз в лигу количество участников увеличится до девяти, а формат чемпионата будет утвержден после появления финального списка команд. Ожидается, что, как и прежде, регулярный сезон будет состоять из четырех кругов.