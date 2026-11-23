Сергей Разумовский

Спортивный директор Федерации хоккея Украины Юрий Кириченко заявил, что Германия выступает против участия сборной россии в чемпионате мира 2027 года в элитном дивизионе. Именно Германия будет принимать этот турнир.

По словам Кириченко, которые передает Front Office Sports, Федерация хоккея Германии выразила поддержку украинской стороне. Он отметил, что немецкая федерация не хочет видеть российскую сборную среди участников чемпионата и намерена сделать все возможное, чтобы не допустить ее выступления.

Германия не хочет видеть Россию на турнире. Федерация хоккея Германии выразила нам поддержку и заявила, что сделает все, чтобы избежать участия сборной России на чемпионате мира. Боремся дальше.

Юрий Кириченко

спортивный директор ФХУ

Эта позиция прозвучала после решения Спортивного арбитражного суда о возвращении сборных россии к участию в чемпионатах мира.