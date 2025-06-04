Определены группы чемпионата мира по хоккею-2026

Турнир пройдет в Швейцарии

1 день назад

Шайба
Денис Седашов

Денис Седашов

Международная федерация хоккея (IIHF) представила состав групп на чемпионат мира 2026 года, который пройдет в Швейцарии с 15 по 31 мая в городах Цюрих и Фрибур. 

Группы чемпионата мира-2026:

Группа A (Цюрих):
США, Швейцария, Финляндия, Германия, Латвия, Австрия, Венгрия, Великобритания.

Группа B (Фрибур):
Канада, Швеция, Чехия, Дания, Словакия, Норвегия, Словения, Италия.

Напомним, на чемпионате мира 2025 года золото завоевала сборная США, которая в финале в овертайме одержала победу над командой Швейцарии.

Поделиться

ХоккейНовости СпортаIIHF