Определены группы чемпионата мира по хоккею-2026
Турнир пройдет в Швейцарии
1 день назад
Международная федерация хоккея (IIHF) представила состав групп на чемпионат мира 2026 года, который пройдет в Швейцарии с 15 по 31 мая в городах Цюрих и Фрибур.
Группы чемпионата мира-2026:
Группа A (Цюрих):
США, Швейцария, Финляндия, Германия, Латвия, Австрия, Венгрия, Великобритания.
Группа B (Фрибур):
Канада, Швеция, Чехия, Дания, Словакия, Норвегия, Словения, Италия.
Напомним, на чемпионате мира 2025 года золото завоевала сборная США, которая в финале в овертайме одержала победу над командой Швейцарии.
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