Денис Седашов

На официальном сайте НХЛ сообщили, что новый регулярный чемпионат сезона 2025/2026 начнется с 7 на 8 октября. В первый игровой день состоятся три матча.

Действующий обладатель Кубка Стэнли Флорида Пантерз примет на домашней арене Чикаго Блэкхокс. Нью-Йорк Рейнджерс сыграет дома против Питтсбург Пингвинз, а Лос-Анджелес Кингз встретится с Колорадо Эвеланш.

Полное расписание матчей регулярного чемпионата НХЛ будет опубликовано в среду, 16 июля.

Игроки НХЛ официально выступят на Олимпиаде-2026 – IIHF, NHL и NHLPA заключили историческое соглашение.