Менеджер Киев Кэпиталс Анастасия Зимина в интервью Латвийской федерации хоккея высказалась о планах клуба выступать в чемпионате Латвии в следующем сезоне:

В сезоне 2025/2026 мы планируем играть в чемпионате Балтии, лиге Optibet. У нас есть десятилетний план, который включает цель построить собственный дом, хоккейную арену. У нас также есть женская, мужская и детская команды, и мы хотим создать собственную хоккейную школу. Наша цель – развивать игроков и мы ожидаем, что хотя бы несколько из них будут играть в НХЛ. Мы будем обучать, инвестировать и хотеть побеждать.

Я знаю, что в Риге около 20 000 украинцев. Мы приглашаем их всех и будем ждать на играх. Конечно, мы будем рады видеть латышей и каждого болельщика хоккея, мы хотели бы видеть полную арену на наших играх!

Сейчас мы сталкиваемся с разными проблемами и решаем вопросы для реализации этого проекта. Мы благодарны за поддержку и гостеприимство латвийцев. Мы очень надеемся на поддержку латвийских болельщиков, ведь в состав нашей команды также войдут латвийские игроки!

Можете ли вы представить свою команду латвийским хоккейным болельщикам? Почему вы решили пересечь украинскую границу и присоединиться к лиге Optibet?

Мы называем это украинско-европейским проектом. С самого начала существования клуба мы подчеркивали, что украинский хоккей является частью европейского хоккея, мы принадлежим к европейской хоккейной семье и должны продолжать развиваться в этом направлении. Прежде всего, для нас это означает приобретение опыта и соревнование на таком уровне – не секрет, что Латвия более крупная страна, чем Украина, по уровню развития хоккея, поэтому мы хотим учиться и обеспечить, чтобы наши хоккеисты получили опыт игры за границей. В то же время мы хотим сохранить «украинскость» нашей команды, то есть у нас будут украинские тренеры, большинство игроков, скорее всего, будут украинцами. Мы также хотим привлечь тех украинских талантов, которые сейчас играют за границей. Мы рассматриваем этот проект как мекку для украинских игроков в Латвии, где они могут развиваться, проводить время вместе, возможно, выходя до уровня национальной сборной.

Я пока что не могу назвать имена тренеров, еще немного рано. Что касается тренировочных площадок – именно поэтому мы в Латвии – мы рассматриваем катки, пока что наилучшим вариантом будет каток «Inbox.lv». Надеемся, что они могут стать нашим домом в следующем сезоне.

Напомним, что домашние матчи Киев Кэпиталс должны проходить в поселке Пинки.