Гарбар приносит Украине третью медаль по тхэквондо на Универсиаде-2025
Для украинца это уже вторая награда на студенческих Играх
13 минут назад
Украинский тхэквондист Андрей Гарбар завоевал бронзовую медаль в весовой категории более 87 кг на Всемирной летней Универсиаде 2025, которая проходит в Германии.
Украинец стартовал с 1/16 финала, где победил соперника из Грузии, в четвертьфинале уверенно одолел польского спортсмена, а в полуфинале уступил узбеку Марату Мавлонову — 0:2. Таким образом Гарбар завершил выступление с бронзой.
Это уже вторая медаль Гарбара на летних Универсиадах. В 2023 году в китайском Чэнду он также стал бронзовым призёром.
В настоящее время в активе сборной Украины 8 наград: 2 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые.
Украинские дзюдоисты завоевали три медали на Открытом кубке Европы в Таллине.
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