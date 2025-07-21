Денис Седашов

Украинский тхэквондист Андрей Гарбар завоевал бронзовую медаль в весовой категории более 87 кг на Всемирной летней Универсиаде 2025, которая проходит в Германии.

Украинец стартовал с 1/16 финала, где победил соперника из Грузии, в четвертьфинале уверенно одолел польского спортсмена, а в полуфинале уступил узбеку Марату Мавлонову — 0:2. Таким образом Гарбар завершил выступление с бронзой.

Это уже вторая медаль Гарбара на летних Универсиадах. В 2023 году в китайском Чэнду он также стал бронзовым призёром.

В настоящее время в активе сборной Украины 8 наград: 2 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые.

Украинские дзюдоисты завоевали три медали на Открытом кубке Европы в Таллине.