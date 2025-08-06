NAVI победили TNL в дерби на BLAST Bounty Fall 2025
Однако, молодые украинцы смогли удивить
около 2 часов назад
В закрытой квалификации турнира BLAST Bounty Fall 2025 в украинском дерби NAVI противостояли TNL.
NAVI на первой карте удивили, поскольку в овертайме проиграли TNL на Ancient со счетом 14:16.
На карте Nuke NAVI уверенно выиграли со счетом 13:5.
На решающей карте Mirage команды шли на равных, но в конце игры опытные NAVI вырвали победу со счетом 13:5.
Для выхода в основной этап и игры на Мальте в LAN-финале с призовым фондом в $500 000 командам необходимо одержать две победы в матчах формата best of 3.
Напомним, NAVI после IEM Cologne поднялись в рейтинге CS2 от Valve.
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