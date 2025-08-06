Олег Гончар

Valve обновила глобальный рейтинг Regional Standings (VRS) с учётом результатов IEM Cologne 2025.

Российская Team Spirit благодаря победе на турнире поднялась с третьего места на второе, уступая лишь Vitality.

Украинская Natus Vincere, которая дошла до полуфинала, улучшила позицию с восьмой на пятую после уверенной победы над The MongolZ в четвертьфинале.

Китайская команда TYLOO, которая триумфировала на FISSURE Playground 1, прыгнула с топ-20 в топ-10, закрепив статус одной из самых перспективных команд Азии.

В то же время Team Liquid потерпела наибольшее падение, потеряв девять позиций — с 17-го на 26-е место из-за неудачного выступления в Кёльне и пропуска FISSURE Playground.

Обновленный рейтинг повлияет на распределение приглашений на IEM Chengdu и Thunderpick World Championship в октябре-ноябре 2025 года. Для IEM Chengdu предусмотрено 10 инвайтов по глобальному VRS и по два слота для Европы, Америки и Азии. Thunderpick World Championship распределит четыре приглашения по рейтингу.

Рейтинг Valve: