Олег Гончар

Команда BC.Game объявила о подписании Александра s1mple Костылева на постоянный трансфер из Natus Vincere, завершив его почти девятилетнее сотрудничество с украинской организацией.

Трехкратный лучший игрок года по версии HLTV заменит Тима nawwk Йонссона в роли основного снайпера, в то время как nawwk был переведен на скамейку запасных.

Этот трансфер стал неожиданностью, так как s1mple был в центре внимания на BLAST.tv Austin Major 2025, где он в качестве аренды заменял Хелвиса broky Саукантса и помог FaZe Clan выйти в плей-офф. После поражения в четвертьфинале от The MongolZ многие ожидали, что FaZe сделает предложение о постоянном трансфере, но капитан команды Финн karrigan Андерсен ещё после IEM Cologne 2025 заявил, что уже на Major вел переговоры о возвращении broky, опровергнув слухи о серьезном интересе к s1mple.