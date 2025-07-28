Олег Гончар

Александр s1mple Костылев прокомментировал в соцсетях свой переход в BC.Game после сенсационного трансфера из Natus Vincere.

Украинский киберспортсмен, который в октябре 2023 года покинул активный состав NAVI по личным обстоятельствам, выразил желание вернуться к активной игре.

По его словам, BC.Game предоставила ему шанс, демонстрируя серьёзные намерения создать команду топ-уровня.

S1mple отметил, что стремится вернуться на ТИР-1 уровень, и процитировал совет: для этого нужно начать с ТИР-3 команды, которой на данный момент является BC.Game, занимающая 66-е место в глобальном рейтинге VRS.

После двух лет относительной бездеятельности, включая аренды в Team Falcons и выступления за FaZe Clan на IEM Dallas и Austin Major 2025, он не хочет тратить игровое время на скамейке запасных. S1mple подчеркнул, что результаты покажут, удастся ли реализовать амбиции команды, и выразил готовность влиять на её развитие.

«Добби свободен. Я просто хочу играть. BCGame дали мне шанс, и они серьезно настроены собрать команду топ-уровня. Посмотрим, какие шаги мы предпримем и как я смогу повлиять на ситуацию. Возможно, что-то изменится, возможно, нет – все покажут результаты. Один мудрый человек сказал: если хочешь вернуться на тир-1 сцену – начни с тир-3 команды. Я ничего не делал два года – время это изменить. Нельзя тратить игровое время, сидя на скамейке запасных». Александр s1mple Костылев

Напомним, что Костылев был в NAVI с 2016 года и за это время трижды становился лучшим игроком года.