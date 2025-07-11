Олег Гончар

Сборная Украины по CS2 на групповом этапе European Esports Championship 2025 обыграла Латвию со счетом 2:1 и завоевала лидерство в группе А.

После побед над Словакией (2:0) и Латвией сборная Украины, которую представляет клуб TNL, обеспечила себе выход в плей-офф турнира.

В матче против Латвии на карте Dust 2 украинцы вели 9:3, но неожиданно уступили 11:13 после камбэка латвийцев.

На Nuke сине-желтые разгромили соперников со счетом 13:3. Решающий Mirage завершился победой Украины 13:8 благодаря сильной игре в защите.

Отметим, что турнир с призовым фондом 25 тысяч евро проходит в Косово с 9 по 13 июля.