Олег Гончар

Сборная Украины по CS2, представленная клубом TNL, завоевала серебро на European Esports Championship 2025, уступив в гранд-финале команде Литвы со счетом 0:2 (Nuke 9:13, Anubis 12:16).

В финале на карте Nuke Украина начала уверенно, но после второго бай-раунда литовцы перехватили инициативу. Несмотря на напряженную борьбу во второй половине, Литва закрыла карту со счетом 13:9.

На Anubis украинцы выиграли первую половину (7:5) и удачно начали защиту, но Литва переломила ход игры и вышла вперед, имея матчпоинт. Украина после этого отыграла три раунда, переведя матч в овертайм, но там не выиграла ни одного раунда, проиграв 12:16.

Напомним, ранее Украина в группе обыграла Словакию и Латвию, а в плей-офф выиграла у Болгарии и Дании.