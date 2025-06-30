Олег Гончар

Власти Молдовы отказали во въезде 195 спортсменам из России и Беларуси, которые планировали принять участие в чемпионате Европы по кикбоксингу в Кишиневе, который должен был состояться 22–27 июня. Об этом сообщила Федерация кикбоксинга России (ФКР).

Согласно официальному заявлению молдавской стороны, причиной запрета стало то, что спортсмены представляют повышенные риски для национальной безопасности.

ФКР получила письмо от посольства РФ в Молдове, в котором подтверждается, что турнир среди взрослых был отменен из-за противоречия общественным интересам и обвинений российской делегации в угрозе национальной безопасности.

Более 190 спортсменам из России и Беларуси был запрещен въезд. В соревнованиях разрешено участие только юниорских команд. ФКР Извините, в предоставленном тексте отсутствует контекст, который можно было бы перевести. Пожалуйста, предоставьте текст на украинском языке, который нуждается в переводе на русский.

В апреле 2025 года Международная федерация кикбоксинга (WKF) разрешила российским спортсменам выступать под государственной символикой.

Однако позиция молдавских властей привела к отмене турнира среди взрослых, а WKF сообщила ФКР о невозможности участия российской сборной.

Скандал вызвал резонанс, ведь организаторы, включая мэрию Кишинева, подверглись критике от партии "Действие и солидарность" (PAS) за поддержку мероприятия. Министерство образования Молдовы также заявило, что турнир не был официально санкционирован.