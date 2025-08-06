Олег Гончар

Бывший друг Конора Макгрегора (22-6) Артем Лобов (13-15-1) поделился инсайдом о подготовке ирландца к бою с Хабибом Нурмагомедовым в 2018 году, который закончился проигрышем Макгрегора удушающим приемом в четвертом раунде.

В интервью MMA Junkie Лобов рассказал, как Макгрегор пренебрегал тренировками перед поединком на UFC 229.

Лобов заявил, что надеется на возвращение Макгрегора в октагон, так как в случае яркого нокаута в следующем бою это может спровоцировать реванш с Нурмагомедовым.

«Если Конор будет готов на 100%, один нокаут — и весь мир заговорит о возвращении Хабиба». Артем Лобов

По словам Лобова, Макгрегор подходил к бою с неправильным настроем, отдавая предпочтение вечеринкам.

«Он тренировался лишь дважды в неделю. Я умолял его прилететь в Лас-Вегас для подготовки, но он послал меня. Если бы он тренировался хотя бы четыре раза в неделю, возможно, он бы победил». Артем Лобов

Лобов готовится к бою с Зубайрой Тухуговым на PFL в Дубае 3 октября.