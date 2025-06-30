Чарльз Оливейра эмоционально прокомментировал поражение от Илиии Топурии
Бразилец остался с позитивом после нокаута на UFC 317 и пообещал вернуться
около 1 часа назад
Экс-чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра (35-11) через соцсети обратился к болельщикам после поражения от грузина Илиа Топуриа (17-0) в главном бою турнира UFC 317 в Лас-Вегасе.
Топуриа завоевал титул, нокаутировав бразильца в первом раунде.
Оливейра, несмотря на неудачу, сохранил позитивный настрой.
На этот раз результат был не в нашу пользу, но такое бывает в спорте — это воля Бога. Я чувствую себя хорошо, только несколько швов. Спасибо всем за поддержку и теплые слова. Возвращаюсь домой, а дальше увидим.
36-летний бразилец потерпел третье поражение в последних пяти боях, но остается одним из самых ярких бойцов дивизиона. Топуриа, в свою очередь, подтвердил статус звезды, завоевав титул в легком весе после доминирования в полулегкой категории.