Олег Гончар

Экс-чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра (35-11) через соцсети обратился к болельщикам после поражения от грузина Илиа Топуриа (17-0) в главном бою турнира UFC 317 в Лас-Вегасе.

Топуриа завоевал титул, нокаутировав бразильца в первом раунде.

Оливейра, несмотря на неудачу, сохранил позитивный настрой.

На этот раз результат был не в нашу пользу, но такое бывает в спорте — это воля Бога. Я чувствую себя хорошо, только несколько швов. Спасибо всем за поддержку и теплые слова. Возвращаюсь домой, а дальше увидим. Чарльз Оливейра

36-летний бразилец потерпел третье поражение в последних пяти боях, но остается одним из самых ярких бойцов дивизиона. Топуриа, в свою очередь, подтвердил статус звезды, завоевав титул в легком весе после доминирования в полулегкой категории.