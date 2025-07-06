Деметриус Джонсон: «Завершение карьеры Джонса омрачено тенью Аспиналла»
Бывший чемпион UFC, что Джон не собирался драться с Томом
около 1 часа назад
38-летний американец Деметриус Джонсон прокомментировал завершение карьеры своего соотечественника Джона Джонса.
По мнению Джонсона, Джонс был готов к поединку с Томом Аспиналлом после победы над Стипе Миочичем, но, вероятно, сознательно запросил чрезмерный гонорар в 30 миллионов долларов, предвидя отказ организаторов. Слова приводит Sportskeeda.
Мы никогда не узнаем, почему Джон не согласился на этот бой. Было бы честно, если бы он сказал: “Я не собирался драться с Аспиналлом. Он молод и опасен. Я не хочу рисковать своим наследием”. Это была бы откровенная позиция, которую я хотел бы услышать. Он не обязан был выходить против Тома, но факт остается фактом — Джон завершил карьеру, и над этим решением нависает тень Аспиналла.
Джонс – о завершении карьеры: «Моей задачей было сидеть и молчать».