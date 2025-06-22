Олег Гончар

Чемпион UFC в тяжелом весе американец Джон Джонс объявил о завершении карьеры после заявления президента UFC Дейны Уайта. Об этом он написал в социальной сети X, передает ESPN.

«Я сейчас абсолютно подавлен, я так сильно вас люблю, ребята. Спасибо». Джон Джонс

Джонс, один из величайших бойцов в истории MMA, завершил карьеру с рекордом 28 побед и одним поражением, которое было из-за запрещенных ударов по сопернику. То есть его до сих пор никто не победил.

Последний бой Джонса состоялся в ноябре 2024 года на UFC 309 в Нью-Йорке, где он победил экс-чемпиона Стипе Миочича, защитив пояс в тяжелом весе.

Карьера Джонса включает 13 защит титула в полутяжелом весе и победу в тяжелом дивизионе. Несмотря на травмы и дисквалификации, он оставался иконой лучшим в истории.