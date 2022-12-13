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Дэйна Уайт: «Мы близки к новому контракту с Нганну»

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MMA
13 декабря 20:58
Дэйна Уайт: «Мы близки к новому контракту с Нганну»
Фрэнсис Нганну
Президент UFC Дэйна Уайт подтвердил, что действующий чемпион промоушена в тяжелом весе Фрэнсис Нганну (17-3) подпишет новый контракт с организацией. Цитирует ESPN.

Думаю, мы движемся в правильном направлении. Ни у кого нет сомнений, что Нганну должен быть в UFC и завершит свое наследие здесь. Мы близки к новому контракту. Такова моя философия. Мы делаем все, чтобы удержать тех, кто нам нужен. Но также верно и то, что если ты не хочешь оставаться с нами, то и мы не будем пробовать. Это не негатив. Просто мы либо вместе, либо нет.


Биспинг считает, что Нганну побьет Джона Джонса.
Денис Седашов
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Фрэнсис Нганну

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