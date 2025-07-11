Дэйна Уайт обещает бой Махачев – Топурия, но при одном условии
Супербой состоится только если Махачев сначала выиграет один бой
около 1 часа назад
Президент UFC Дэйна Уайт пообещал организовать поединок чемпионов легкого веса Илии Топурии и Ислама Махачева.
Своё заявление он сделал после волны критики за сорванные громкие бои, среди которых возвращение Конора МакГрегора и противостояние Джона Джонса против Тома Аспиналла.
При этом, Уайт пообещал устроить мегафайт Махачев – Топурия при условии, что сначала Ислам должен отобрать пояс в полусреднем весе у Джека Делла Маддалены.
«Сразу после этого вы получите бой Махачев — Топурия».
Также Уайт обвинил СМИ в спекуляциях относительно звёздных боёв.
«Они говорят о гипотетическом, ещё до того, как бои состоятся. Я не люблю гипотез, это всего лишь варианты».
Напомним, ранее Топурия возглавил рейтинг лучших бойцов UFC в P4P.