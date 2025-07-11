Олег Гончар

Президент UFC Дэйна Уайт пообещал организовать поединок чемпионов легкого веса Илии Топурии и Ислама Махачева.

Своё заявление он сделал после волны критики за сорванные громкие бои, среди которых возвращение Конора МакГрегора и противостояние Джона Джонса против Тома Аспиналла.

При этом, Уайт пообещал устроить мегафайт Махачев – Топурия при условии, что сначала Ислам должен отобрать пояс в полусреднем весе у Джека Делла Маддалены.

«Сразу после этого вы получите бой Махачев — Топурия». Дэйна Уайт

Также Уайт обвинил СМИ в спекуляциях относительно звёздных боёв.

«Они говорят о гипотетическом, ещё до того, как бои состоятся. Я не люблю гипотез, это всего лишь варианты». Дейна Уайт

Напомним, ранее Топурия возглавил рейтинг лучших бойцов UFC в P4P.