Топурия возглавил рейтинг P4P UFC, сместив с вершины Махачева
Испанец стал чемпионом лиги во втором для себя дивизионе
44 минуты назад
Илия Топурия / Фото - UFC
Популярная ММА-лига UFC опубликовала обновленный рейтинг P4P по итогам турнира UFC 317.
Испанский чемпион в легком дивизионе Илия Топурия (17-0) официально возглавил рейтинг P4P UFC, сместив с первой позиции россиянина Ислама Махачева.
Чемпион UFC в наилегчайшем весе бразилец Александре Пантожа поднялся в топ-5.
Топ-10 P4P:
1. Илия Топурия
2. Ислам Махачев
3. Мераб Двалишвили
4. Дрикус Дю Плесси
5. Александре Пантожа
6. Алекс Волкановски
7. Магомед Анкалаев
8. Джек Делла Маддалена
9. Том Аспиналл
10. Алекс Перейра
Напомним, на шоу UFC 317 Топурия в первом раунде нокаутировал бразильца Чарльза Оливейру и стал обладателем вакантного титула чемпиона в легком дивизионе.