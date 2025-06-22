Дейна Уайт твердо закрыл двери Нганну обратно в UFC
Президент UFC заявил, что не является фанатом экс-чемпиона и не верит в его возвращение
около 2 часов назад
Президент UFC Дейна Вайт категорически отверг возможность возвращения бывшего чемпиона в тяжелом весе Фрэнсиса Нганну в промоушен. Об этом он заявил на пресс-конференции после турнира в Баку, передает MMA Junkie.
«Я не его фанат. Я был бы шокирован, если бы Фрэнсис когда-либо вернулся сюда».
38-летний Нганну провел свой последний бой в UFC в январе 2022 года, победив решением судей француза Сирила Гана. Затем он со скандалом покинул промоушен.
Нганну провел два боя против Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа в боксе и лишь в октябре 2024 года вернулся в клетку в рамках промоушена PFL, где нокаутировал бразильца Ренана Феррейру в первом раунде.