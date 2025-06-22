Олег Гончар

Президент UFC Дейна Вайт категорически отверг возможность возвращения бывшего чемпиона в тяжелом весе Фрэнсиса Нганну в промоушен. Об этом он заявил на пресс-конференции после турнира в Баку, передает MMA Junkie.

«Я не его фанат. Я был бы шокирован, если бы Фрэнсис когда-либо вернулся сюда». Дэйна Уайт

38-летний Нганну провел свой последний бой в UFC в январе 2022 года, победив решением судей француза Сирила Гана. Затем он со скандалом покинул промоушен.

Нганну провел два боя против Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа в боксе и лишь в октябре 2024 года вернулся в клетку в рамках промоушена PFL, где нокаутировал бразильца Ренана Феррейру в первом раунде.