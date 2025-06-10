Двалишвили против Пантохи. Чемпион UFC готов к бою в наилегчайшем весе

Мареб считает, что этот поединок может заинтересовать болельщиков

около 3 часов назад

Мераб Двалішвілі
Фото: Getty Images
Денис Седашов

Денис Седашов

Чемпион UFC в наилегчайшем весе Мераб Двалишвили готов выйти в октагон против обладателя пояса в наилегчайшем весе Александра Пантожи, если тот перейдет в его весовую категорию. Слова приводит MMAFighting.

Если Пантожа поднимется до моего веса, и UFC заинтересуется организацией этого боя, я не против. Уверен, что поединок вызовет большой интерес у болельщиков. Я уважаю Пантожу, он будет для меня серьезным вызовом. Если он и UFC этого хотят, я готов.

Мареб Двалишвили

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