Двалишвили против Пантохи. Чемпион UFC готов к бою в наилегчайшем весе
Мареб считает, что этот поединок может заинтересовать болельщиков
около 3 часов назад
Фото: Getty Images
Чемпион UFC в наилегчайшем весе Мераб Двалишвили готов выйти в октагон против обладателя пояса в наилегчайшем весе Александра Пантожи, если тот перейдет в его весовую категорию. Слова приводит MMAFighting.
Если Пантожа поднимется до моего веса, и UFC заинтересуется организацией этого боя, я не против. Уверен, что поединок вызовет большой интерес у болельщиков. Я уважаю Пантожу, он будет для меня серьезным вызовом. Если он и UFC этого хотят, я готов.
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