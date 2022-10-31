Джейк Пол не без проблем выиграл у Андерсона Силвы
Джейк Пол: «Хочу основать бойцовский профсоюз, чтобы помочь бойцам UFC. Так что Дэйна Уайт может от*осать мне»
Американский видеоблогер намерен увеличить гонорары в ММА и боксе
31 октября 14:53
Джейк Пол / Фото - foxsports.com.auПопулярный американский видеоблогер и боксер Джейк Пол (6-0, 4 КО) обратился к президенту UFC Дэйне Уайту после победы над легендой и бывшем чемпионом организации бразильцем Андерсоном Силвой (3-2, 2 КО).
Цитирует Пола BJPenn.
«Дэйна, бро, ты сказал, что у меня не выйдет... Но я сделал это! При этом достаточно уверенно. Знаете, он пытается сделать все, чтобы помешать моей карьере, саботирует бои. Он ненавидит меня. Он ненавидит то, что я делаю. Он в ярости, что я разоблачаю его темные дела».
«Теперь мы с Силвой объединимся и создадим нечто Бойцовской ассоциации, чтобы помочь бойцам UFC и всем остальным в ММА и боксе получать достойные гонорары и более качественное медобслуживание».
«Я хочу основать бойцовский профсоюз. Так что Дэйна Уайт может отсосать мне».
Напомним, что Showtime намерена организовать поединок между Полом и легендарным боксером Флойдом Мейвезером-младшим (50-0, 27 KO).
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