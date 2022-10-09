Джейк Пол рассказал, почему не может провести бой против Диаса

Виной тому контракт Нэйта с UFC

Джейк Пол / Фото: Twitter

Я был бы удивлен, будь Нэйт реально свободным агентом. У Даны есть скрытый пункт в контракте, не позволяющий бойцам выступать в других организациях. Но если Нейт сможет стать свободным агентом, то мы бы закатили классный бой. Я не оглядываюсь за спину Андерсону Сильве, но между мной и Нейтом были разногласия. Он – громкое имя. Люди говорят: «Ты дерешься с пенсионерами ММА». Андерсон не завершал карьеру, а Диас ушел из UFC победителем, и он один из самых крутых парней на планете. Вот почему этот бой мне так интересен. Надеюсь, я справлюсь с Андерсоном, а Диас сможет расторгнуть контракт с UFC.

Блогер и боксер(5-0) признался, что пока он не может организовать бой с(21-13) из-за его контракта с UFC.

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