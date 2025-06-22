Олег Гончар

37-летний американский боец UFC Джон Джонс официально объявил о завершении карьеры. Об этом после турнира UFC в Баку сообщил президент UFC Дейна Вайт.

По словам Вайта, Джонс позвонил менеджеру лиги и лично сообщил о своем решении уйти из смешанных единоборств.

Джонс, который сохранял чемпионский титул в тяжелом весе, считается одним из лучших бойцов в истории ММА. Его рекорд составляет 28 побед и только одно поражение, полученное через дисквалификацию за запрещенные удары локтями в 2009 году.

В тяжелом весе Джонс провел два боя, оба завершив досрочными победами: над Сирилом Ганом в 2023 году и Стипе Миочичем в 2024 году.

После ухода Джонса титул чемпиона UFC в тяжелом весе перешел к британцу Тому Аспиналлу (15-3), который удерживал временный титул.